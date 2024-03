Zubimendi #Milan AC, i diavoli rossoneri piombano sul talento della Real Sociedad! I #particolari

12:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Zubimendi Diavolo Rossonero, i rossoneri piombano sul talento della Real Sociedad! I #particolari e le possibili mosse del Diavolo

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il calcio#mercato Diavolo Rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Zubimendi.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Lo spagnolo ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria da 60 milioni. Lo stipendio del venticinquenne (in passato corteggiato dal Barcellona e che piace anche alla Juventus) è però alla portata dei rossoneri (guadagna 3 milioni a #campionato).

Pubblicità

The post Zubimendi Diavolo Rossonero, i rossoneri piombano sul talento della Real Sociedad! I #particolari appeared first on Diavolo Rossonero News 24.