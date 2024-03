09:30, 9 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zubimendi Juve, occhi sul talento della Real Sociedad: cifre e dettagli del centrocampista già visionato dai bianconeri

E’ Zubimendi il nome nuovo del mercato della Juve per quanto riguarda il centrocampo. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport che spiega che i bianconeri avrebbero già visionato il talento della Real Sociedad.

Lo spagnolo venticinquenne ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria da 60 milioni. Lo stipendio, però, è alla portata della Juve, visto che guadagna 3 milioni. Zubimendi è stato corteggiato in passato dal Barcellona ed è nel mirino anche del Milan.

