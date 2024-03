21:46, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zubimendi Juve, ci prova anche il Bayern: un fattore può essere decisivo. Cosa trapela ufficiosamente sul centrocampista della Real Sociedad

Secondo quanto riferito dalla Bild il Bayern Monaco intende rivoluzionare parte della sua rosa per la prossima stagione e tra gli #obiettivi di #mercato avrebbe messo anche Zubimendi, giocatore accostato anche alla Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il centrocampista della Real Sociedad ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma i bavaresi avrebbero un asso nella manica da provare a utilizzare per battere la concorrenza dei bianconeri. Quale? Xabi Alonso. L’allenatore è in pole per prendere il posto di Tuchel e conosce Zubimendi.

Pubblicità

The post Zubimendi Juve, ci prova anche il Bayern: un fattore può essere decisivo appeared first on Juventus News 24.