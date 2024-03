Zubimendi #Juve, affare in salita! Cosa trapela ufficiosamente 

14:17, 18 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zubimendi piace molto alla Juve, ma il centrocampista della Real Sociedad ha una clausola rescissoria da 60 milioni che renderebbe difficile la trattativa

Martin Zubimendi, talentuoso centrocampista della Real Sociedad e della nazionale spagnola, ha attirato l’attenzione della Juve, ma la sua clausola rescissoria da 60 milioni di euro potrebbe rendere difficile il suo trasferimento in Serie A.

Secondo Calcio#mercato.com, un trasferimento in Premier League potrebbe essere più probabile, dato l’interesse di club con maggior capacità economica. Resta da vedere se il giovane regista spagnolo sarà disponibile a lasciare la sua attuale squadra per un’avventura all’estero.

