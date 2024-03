Zizou Adli sicuro, la dichiarazione ufficiale: «Sono un giocatore atipico, vi spiego perché. E posso fare la differenza» #Intervista #News #Ultimora

13:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Adli sicuro: «Sono un giocatore atipico, vi spiego perché. E posso fare la differenza». Le parole del centrocampista Yacine Adli è intervenuto ai microfoni di SportWeek. Di seguito le parole del centrocampista del Diavolo Rossonero, che ha parlato così delle sue caratteristiche. CARATTERISTICHE – «Sono un giocatore atipico: posso fare il vertice basso, il trequartista, ho giocato da esterno sinistro […]

