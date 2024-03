Zizou Adli non si nasconde, la dichiarazione ufficiale: «Mi comporto da fan del #Milan AC. Quando ne sento 80mila che cantano…» #Intervista #News #Ultimora

10:49,23 Mar 2024, MILANELLO.

Adli non si nasconde: «Mi comporto da fan del Diavolo Rossonero. Quando ne sento 80mila che cantano…». Le sue parole Yacine Adli è intervenuto ai microfoni di SportWeek. Di seguito le parole del centrocampista del Diavolo Rossonero inerenti al suo rapporto con il #club rossonero e i suoi tifosi. RISALITA – «Penso che viviamo in un mondo fake: […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Adli non si nasconde: «Mi comporto da fan del Diavolo Rossonero. Quando ne sento 80mila che cantano…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.