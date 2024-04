Zizou Adli #Milan AC, primi passi verso il #prolungamento del contratto: la mossa dei diavoli rossoneri! I #Particolari

00:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Adli Diavolo Rossonero, primi passi verso il rinnovo: la mossa dei rossoneri! I DETTAGLI e le ultime novità sulla trattativa col centrocampista Uno degli obiettivi che vorrà portare a termine il calcio#mercato Diavolo Rossonero riguarda anche la permanenza dei proprio calciatori più importanti, blindandoli con un rinnovo di contratto: tra di essi c’è anche Yacine Adli. Il […]

