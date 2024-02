Zizou Adli incanta San Siro: «Gioca con gli occhiali 3D». Voti altissimi per il mediano

10:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Adli incanta San Siro: «Gioca con gli occhiali 3D». Voti altissimi per il centrocampista rossonero: i dettagli

Ieri sera sul prato di San Siro Yacine Adli ha sfoderato un’altra grande prestazione. Non è mancata nel sottolinearlo questa mattina la Gazzetta dello Sport, che ha dato al centrocampista rossonero un meritato 7 in pagella.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Saggio e concentrato: non forza le giocate, è preciso, si stende a chiudere su Koopmeiners – si legge sul quotidiano – Poi beh, gioca con gli occhiali 3D: visioni per Pulisic e Bennacer.

Pubblicità

The post Adli incanta San Siro: «Gioca con gli occhiali 3D». Voti altissimi per il centrocampista appeared first on Diavolo Rossonero News 24.