Zizou Adli e il rapporto con i compagni di #TopClub, la dichiarazione ufficiale: «Con loro parlo di tutto e con tutti. Gabbia…» #Intervista #News #Ultimora

15:49,23 Mar 2024, MILANELLO.

Adli sui suoi compagni di squadra: «Con loro parlo di tutto e con tutti. Gabbia…». Le parole del centrocampista rossonero Yacine Adli ha parlato ai microfoni di SportWeek del suo rapporto con i compagni di squadra al Diavolo Rossonero. Ecco le parole del centrocampista: PAROLE – «Il compagno che mi ha sorpreso? Gabbia. L’anno scorso giocava pochissimo, […]

