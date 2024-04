Zizou Adli da brividi: il suo #comunicato dopo #Milan AC Lecce esalta i tifosi – NEWS

00:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Adli da brividi: il suo #comunicato dopo Diavolo Rossonero Lecce esalta i tifosi – FOTO. Ecco cos’ha scritto il centrocampista algerino sui social Yacine Adli si conferma molto legato ai colori rossoneri, quasi come se fosse un vero e proprio fan in campo. Il centrocampista algerino festeggia la vittoria ottenuta oggi dal Diavolo Rossonero nella sfida di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Adli da brividi: il suo #comunicato dopo Diavolo Rossonero Lecce esalta i tifosi – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.