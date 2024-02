Zirkzee Signora Juve, in Serie A ci provano: una rivale vuole bruciare i bianconeri. I dettagli

Zirkzee Juve, una rivale pronta giocarsi questa carta per sbaragliare la concorrenza bianconera e non solo. Le ultime

Ormai non è più un segreto: il calciomercato Milan ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi per la prossima estate il nome di Joshua Zirkzee, attaccante che sta incantando tutti a Bologna.

E i rossoneri sarebbero pronti a giocarsi una carta in particolare per battere la concorrenza: vale a dire il contesto italiano. Il salto dal Bologna alla Premier sarebbe decisamente alto e rischioso: Joshua lo sa e per questo vedrebbe di buon occhio un possibile trasferimento in un nuovo club di Serie A, con il Milan in pole position e la Juve in seconda fila. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

