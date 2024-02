Zirkzee Signora Juve, il Milan fa sul serio! Cifre e dettagli

Zirkzee Juve, il Milan fa sul serio! Cifre e dettagli sul futuro del gioiello del Bologna

Per il Milan Zirkzee non è solo un obiettivo ma una vera e propria priorità di mercato. I rossoneri fanno sul serio per il gioiello del Bologna ex Bayern Monaco.

La dirigenza del Milan sarebbe pronta a fare un sacrificio per portarlo a Milano: l’idea è quella di sacrificare Colombo per 15 milioni di euro per arrivare all’olandese, già valutato almeno 45/50 milioni.

