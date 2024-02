Zirkzee Signora Juve (CorSport), la pazza idea di Giuntoli per l’estate: sarà il dopo Giovannino Vlahovic? Lo scenario

Zirkzee Juve, Giuntoli ha in mente di portare l’attaccante in bianconero per l’estate. Le ultime sul calciomercato in entrata

Come spiega il Corriere dello Sport, c’è anche Joshua Zirkzee nel mirino di Cristiano Giuntoli per l’estate, mentre in attacco il futuro di Vlahovic resta ancora tutto da capire. L’olandese piace e non è un segreto e da Torino si lavora per capire come poterlo strappare alla concorrenza.

Il Bayern ha una recompra da 40 milioni di euro, ma non appare intenzionato ad esercitarla, mentre la Juve sfida le altre big europee. E non è detto che con lui non possa arrivare anche Thiago Motta…

