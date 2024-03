Zirkzee #Milan AC, una big si defila: è corsa a tre per il gioiellino del Bologna. NOVITÀ

12:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, una big si defila: è corsa a tre per il gioiellino del Bologna. Tutte le NOVITÀ sul #mercato

Direttamente dalla Germania arrivano importanti novità sul prossimo #futuro di Joshua Zirkzee, tra gli obiettivi primari del calcio#mercato Diavolo Rossonero in vista della prossima estate.

Sulle sue tracce, oltre ai rossoneri, ci sono anche Inter e Juventus, mentre l’opzione Bayern Monaco non è così calda in questa fase. Il prezzo dell’olandese in questo momento si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro.

