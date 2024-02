Zirkzee #Milan AC, POSSIBILE svolta nell’affare: i diavoli rossoneri hanno deciso. ULTIME

09:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, possibile svolta nell’affare: i rossoneri hanno deciso. Le #news sull’attaccante in forza al Bologna

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del calciomercato Diavolo Rossonero in vista della prossima sessione estiva.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la dirigenza rossonera si sarebbe ormai convinta che sia proprio l’olandese il profilo giusto su cui costruire l’attacco del futuro. Ovviamente, però, non sarà semplice strapparlo al Bologna nei prossimi mesi vista una concorrenza sempre più folta.

Pubblicità

The post Zirkzee Diavolo Rossonero, possibile svolta nell’affare: i rossoneri hanno deciso. #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.