Zirkzee #Milan AC, piani stravolti per l’attacco? Un nuovo nome ha stregato i diavoli rossoneri. ULTIMISSIME

12:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, piani stravolti per l’attacco? Un nuovo nome insidia l’olandese: le ULTIMISSIME sulle mosse dei rossoneri Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le possibili mosse del Diavolo Rossonero in vista della prossima sessione di calcio#mercato. Zirkzee resta l’obiettivo primario per l’attacco, ma un nuovo nome starebbe insidiando concretamente l’olandese. Si tratta di Gyokeres: il centravanti […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Zirkzee Diavolo Rossonero, piani stravolti per l’attacco? Un nuovo nome ha stregato i rossoneri. ULTIMISSIME appeared first on Diavolo Rossonero News 24.