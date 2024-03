Zirkzee #Milan AC, pericolo #Premier: si sono mossi gli osservatori di questo #TopClub

09:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, pericolo #Premier: si sono mossi gli osservatori di questo #club in particolare. Le ultimissime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Joshua Zirkzee, tra gli obiettivi principali del calcio#mercato Diavolo Rossonero in vista della prossima sessione estiva.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto si apprende, per i rossoneri incombe ora il grande pericolo #Premier League: alcuni osservatori dell’Arsenal erano presenti qualche settimana fa all’Olimpico in occasione di S.S. Lazio-Bologna per visionarlo dal vivo. Il #club rossoblu ha fissato a 60 milioni il prezzo del suo gioiello.

Pubblicità

The post Zirkzee Diavolo Rossonero, pericolo #Premier: si sono mossi gli osservatori di questo #club appeared first on Diavolo Rossonero News 24.