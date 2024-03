Zirkzee #Milan AC, ora sì che i diavoli rossoneri ci credono: l’indizio che può avvicinarlo al Diavolo

09:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, ora sì che i rossoneri ci credono: l’indizio che può avvicinare l’attaccante del Bologna al Diavolo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Joshua Zirkzee, tra gli obiettivi più concreti del calcio#mercato Diavolo Rossonero.

Le chances che l’olandese giochi nel Bayern sono basse, vuoi perchè Zirkzee preferirebbe altre destinazioni vuoi perchè lo stesso Bayern in attacco è già ben coperto. Per questo il Diavolo ora ci crede, anche se deve prestare sempre grande attenzione alla minaccia #Premier.

