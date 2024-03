Zirkzee #Milan AC, mossa a sorpresa di questo #TopClub! Vuole strapparlo ai diavoli rossoneri

10:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, mossa a sorpresa di questo #club! Vuole strapparlo ai rossoneri nella prossima finestra di #mercato Tutto#mercatoweb ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno per il calcio#mercato Diavolo Rossonero in vista della prossima sessione estiva. Sull’olandese ora ci sarebbe forte anche la Juventus che, oltre a Thiago […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Zirkzee Diavolo Rossonero, mossa a sorpresa di questo #club! Vuole strapparlo ai rossoneri appeared first on Diavolo Rossonero News 24.