Zirkzee #Milan AC: Moncada lo osserva da vicino, il #particolario che può favorire i diavoli rossoneri

15:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero fa sul serio per Joshua Zirkzee. Moncada lo osserva da vicino e c’è un aspetto che può favorire i rossoneri

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero non è spaventato dall’interesse delle big inglesi, tra cui Arsenal e Manchester United, per Joshua Zirkzee. Come riportato da Nicolò Schira il giocatore preferirebbe restare in Italia.

Inoltre piace molto a Moncada che è stato a Bologna per osservarlo da vicino nelle partite contro Torino e Genoa, pronto a fare sul serio per l’attaccante in vista della sessione estiva.

