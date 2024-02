Zirkzee #Milan AC, l’olandese strizza l’occhio all’Italia? «La Serie A mi ha sempre affascinato. Su Thiago Motta…»

01:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, l’olandese strizza l’occhio all’Italia? «La Serie A mi ha sempre affascinato. Su Thiago Motta…». Le dichiarazioni

L’attaccante del Bologna, nel mirino del calciomercato Diavolo Rossonero, Joshua Zirkzee è stato intervistato dal quotidiano olandese AD. Le sue parole sul Bologna, il suo stile di gioco e sulla Serie A.

SUL BOLOGNA – «Vogliamo sempre giocare a calcio. Un approccio del genere non era nuovo per me, ovviamente lo facevamo anche al Bayern. C’è tanto entusiasmo in questa Bologna e questo è un merito per Motta che è un grande capo, ama il suo lavoro. Era molto bravo come giocatore, si vedeva già che sarebbe diventato allenatore perché ha un QI calcistico alto. Mi piace questo gioco d’attacco. Ma sono convinto che mi sarei potuto adattare anche a un calcio di contropiede, vecchio stile. Ma ovviamente questo è più divertente, un po’ olandese».

SULLA SERIE A – «La Serie A mi ha sempre affascinato. In precedenza ho giocato brevemente al Parma in prestito, ma lì ho avuto un infortunio. Tuttavia, ho sempre pensato che tornare in Italia sarebbe stata un’opzione. Ho esordito qui con Sinisa Mihajlovic, ma purtroppo è deceduto non molto tempo dopo. Poi è arrivato Thiago Motta. E io sapevo fin dall’inizio che la Serie A, avessi giocato, mi avrebbe trasformato in un giocatore migliore».

