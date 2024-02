Zirkzee #Milan AC: l’olandese è finito nel mirino di una big inglese. Le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante

18:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero: l’olandese è finito nel mirino di una big inglese. Le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante del Bologna

Secondo quanto riportato da Daily Mail, il Diavolo Rossonero non è l’unica grande squadra interessata a Zirkzee in vista della prossima sessione di calciomercato.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Infatti, stando al quotidiano inglese, l’Arsenal ha messo nel mirino l’attaccante del Bologna e la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Inoltre, al #club inglese piace anche Victor Osimhen, che ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro, e dunque l’olandese potrebbe essere una seconda scelta nel caso in cui non riuscissero a prendere il nigeriano.

Pubblicità

The post Zirkzee Diavolo Rossonero: l’olandese è finito nel mirino di una big inglese. Le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante appeared first on Diavolo Rossonero News 24.