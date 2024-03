Zirkzee #Milan AC: l’Fc Internazionale sfida i diavoli rossoneri per l’attaccante ma non solo, gli obiettivi in comune

21:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha messo in cima alla lista degli obiettivi Zirkzee. L’Inter contende l’attaccante e non solo ai rossoneri

Tra gli obiettivi del calcio#mercato Diavolo Rossonero per la sessione estiva c’è Zirkzee. L’attaccante del Bologna piace anche all’ Inter che contende diversi obiettivi al calcio#mercato rossonero:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Sport Mediaset svela i nomi finiti nel taccuino dei nerazzurri. L’alternativa, più economica, all’olandese è rappresentata da Serhou Guirassy dello Stoccarda, il quale ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro. Entrambi i profili circolano da tempo in orbita Diavolo Rossonero.

Pubblicità

The post Zirkzee Diavolo Rossonero: l’Inter sfida i rossoneri per l’attaccante ma non solo, gli obiettivi in comune appeared first on Diavolo Rossonero News 24.