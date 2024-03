Zirkzee #Milan AC, il prezzo lievita ancora: quanto costa oggi l’attaccante

10:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, il prezzo lievita ancora: quanto costa oggi l’attaccante che sta incantando tutti al Bologna

Joshua Zirkzee continua ad incantare con la maglia del Bologna e il prezzo del suo cartellino non fa altro che aumentare. Ne è convinto Tutto#mercatoweb, che rivela il nuovo costo dell’attaccante accostato con sempre maggiore insistenza al #mercato Diavolo Rossonero.

Secondo quanto si apprende per portarlo via da Bologna serviranno ora almeno 60 milioni di euro. Sempre se il Bayern non decida di riacquistarlo per 40 milioni: in quel caso bisognerebbe andare a trattare un prezzo simile con i tedeschi.

