Zirkzee #Milan AC, i diavoli rossoneri adesso “tifano” per il riscatto del Bayern: ecco il motivo

12:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, i rossoneri adesso “tifano” per il riscatto da parte del Bayern Monaco: ecco svelato il motivo

Tra gli obiettivi primari del calciomercato Diavolo Rossonero c’è senza ombra di dubbio Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna potrebbe tornare in Germania qualora il Bayern Monaco decidesse di riscattarlo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Uno scenario che, come riportato da Tuttosport, per assurdo converrebbe al Diavolo Rossonero: perchè trattare col Bayern Monaco potrebbe essere più vantaggioso rispetto alla possibile asta che scatterebbe qualora restasse al Bologna.

Pubblicità

The post Zirkzee Diavolo Rossonero, i rossoneri adesso “tifano” per il riscatto del Bayern: ecco il motivo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.