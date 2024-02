Zirkzee #Milan AC, diavoli rossoneri pronti a tutto! Il PIANO per strapparlo a Bayern e Bologna

10:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, rossoneri pronti a tutto! Il PIANO in vista dell’estate per strapparlo a Bayern Monaco e Bologna

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato dell’interesse crescente da parte del calciomercato Diavolo Rossonero nei confronti di Joshua Zirkzee, attaccante che si sta mettendo in mostra con il Bologna di Thiago Motta.

In estate i rossoneri daranno l’assalto alla punta, Bayern Monaco permettendo. Si partirà da 40 milioni di euro ma la cifra è destinata ad aumentare. Con una certezza: il Diavolo c’è e vuole provarci fino in fondo.

