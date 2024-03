Zirkzee #Milan AC, De Silvestri, la dichiarazione ufficiale: «E’ un attaccante moderno, ecco cosa gli auguro per il prossimo #futuro» #Intervista #News #Ultimora

14:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero, De Silvestri: «E’ un attaccante moderno, ecco cosa gli auguro per il prossimo #futuro». Le parole del difensore del Bologna

Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del prossimo #futuro di Zirkzee, obiettivo del #mercato Diavolo Rossonero. Ecco le parole del difensore e bandiera del Bologna:

PAROLE – «Joshua è un attaccante moderno, mi piace definirlo ‘pop’. È moderno perché lega il gioco e dialoga con la squadra, è un leader tecnico perché si prende grandi responsabilità. Gli auguro il meglio perché sta lavorando tanto. Abbina allo strapotere fisico una tecnica meravigliosa, ha cambiato modo di allenarsi: quest’anno lo sta facendo in maniera incredibile»

