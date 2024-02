Zirkzee #Milan AC avanti tutta! I diavoli rossoneri hanno due jolly per ottenere il sì sul centravanti: ULTIME

09:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Zirkzee Diavolo Rossonero avanti tutta! I rossoneri hanno due jolly da giocarsi per ottenere il sì sul centravanti: #news

L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del calciomercato Diavolo Rossonero in vista della prossima sessione estiva.

Qualora in estate il Bayern Monaco decidesse di riportare in Baviera l’olandese, il Diavolo Rossonero potrebbe bussare alla porta dei tedeschi con una proposta allettante: i rossoneri potrebbero chiedere il cartellino dell’attaccante più un conguaglio a favore offrendo in cambio uno tra Maignan e Theo Hernandez (due profili che piacciono molto al Bayern).

