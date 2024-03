Zirkzee #Juve, decisivo Mister Thiago Motta? La posizione dell’attaccante

14:33, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Joshua Zirkzee piace alla Juve e un possibile arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera può essere decisivo in una, eventuale, trattativa

Joshua Zirkzee, talentuoso attaccante olandese, potrebbe presto animare il #mercato della Serie A. Stando a quanto afferma Sportmediaset, Juve, Milan e S.S.C. Napoli sono interessate al giocatore rossoblù e il suo futuro sembra lontano da Bologna.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ma la possibile nomina di Thiago Motta come nuovo allenatore potrebbe favorire Cristiano Giuntoli, in una possibile trattativa per il giocatore che è valutato 40 milioni di euro.

Pubblicità

The post Zirkzee Juve, decisivo Thiago Motta? La posizione dell’attaccante appeared first on Juventus News 24.