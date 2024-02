Zirkzee #Juve, bianconeri pronti all’assalto: ecco il piano per arrivare all’attaccante

17:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zirkzee Juve, bianconeri pronti a tutto! Il piano in vista dell’estate per strapparlo a Bayern Monaco e Bologna

La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’interesse crescente da parte del calciomercato Juve nei confronti di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna di Thiago Motta.

In estate i bianconeri daranno l’assalto alla centravanti, Bayern Monaco permettendo. Si partirà da 40 milioni di euro ma la cifra è destinata ad aumentare. La Juventus ne riparlerà in estate.

