23:03, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zirkzee Juve, affare possibile? Il Bologna cerca un sostituto. Gli aggiornamenti sull’attaccante olandese nel mirino anche del Milan

Per la Gazzetta dello Sport il Milan sta continuando a sondare il terreno per Zirzkee, prodigioso attaccante olandese che da tempo è nel mirino anche della Juve.

Per questo il Bologna, stando a quanto riportato dalla rosea, starebbe già cercando un sostituto. In questo senso il primo nome sarebbe quello di Shkurin. Che sia una mossa di apertura del trasferimento di Zirkzee in estate?

