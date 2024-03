Zirkzee #Juve, A.D. Giuntoli contatta il Bayern: la richiesta ai bavaresi per il talento

09:17, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zirkzee Juve, Giuntoli contatta il Bayern: la richiesta ai bavaresi per il talento olandese che ora è al Bologna

Juve e Bayern Monaco si sono incontrati pochi giorni fa, il 6 marzo, per parlare di Zirzkee. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’incontro sarebbe avvenuto la sera prima della partita di Champions contro la Lazio e in quell’occasione Giuntoli avrebbe chiesto ai bavaresi se intendono esercitare o meno il diritto di riacquisto del talento olandese che si sta mettendo in evidenza col Bologna. Questo passaggio, spiega il Corriere, è necessario prima di fare un tentativo concreto per Zirzkee.

Pubblicità

The post Zirkzee Juve, Giuntoli contatta il Bayern: la richiesta ai bavaresi per il talento appeared first on Juventus News 24.