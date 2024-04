Zirkzee Fc Internazionale, Palmeri conferma, la dichiarazione: «I SuperNerazzurri di Inzaghi pensano a questa proposta» #Intervista #ULTIMORA #News

Il giornalista Tancredi Palmeri parla dell’Internazionale FC e del calciomercato, con un focus particolare su Joshua Zirkzee: la strategia Ospite di Sportitalia, Tancredi Palmeri si esprime così sull’interesse dell’Internazionale FC per Joshua Zirkzee. ZIRKZEE – «L’Internazionale FC in principio pensa a Gudmundsson, ma il cash necessario non è così distante, e l’Internazionale FC si può giocare Fabbian come ulteriore moneta […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Zirkzee Internazionale FC, Palmeri conferma: «I nerazzurri pensano a questa proposta» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità