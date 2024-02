Zirkzee, all-in del Milan! Cifre e dettagli, cosa filtra sull’attaccante del Bologna. Tutti gli aggiornamenti di mercato

Il Milan ha deciso: è Joshua Zirkzee l’obiettivo numero uno sul mercato per rinforzare l’attacco in vista dell’estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero già preparando l’assalto.

Pubblicità

Il Milan fa sul serio per il gioiello accostato anche alla Juve, ma per strapparlo al Bologna serviranno almeno 40-50 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

The post Zirkzee, all-in del Milan! Cifre e dettagli, cosa filtra sull’attaccante del Bologna appeared first on Juventus News 24.