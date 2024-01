Zirkzee AC Milan, una big di Serie A si aggiunge per l’attaccante: sarà duello a giugno

Zirkzee Milan, una big di Serie A si aggiunge per l’attaccante: sarà duello a giugno. Le ultime notizie sul rossonero

Dopo la conferma dell’addio in estate di Victor Osimhen, il Napoli sta già pensando a come rimpiazzare il nigeriano. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, in pole position per il ruolo di attaccante ci sarebbe Joshua Zirkzee del Bologna, obiettivo numero 1 del mercato rossonero.

L’olandese ha impressionato la dirigenza azzurra, ma non è l’unico nome presente sul taccuino di Meluso. Le altre possibilità portano infatti a Serhou Guirassy dello Stoccarda, Jonathan David del Lille e a Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

