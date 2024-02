Zirkzee AC Milan, tutti pazzi per l’attaccante: ma quanto guadagna al Bologna?

Zirkzee Milan, tutti pazzi per l’attaccante: ma quanto guadagna al Bologna? I dettagli sul giocatore che piace ai rossoneri

Zirkzee è esploso in questa stagione al Bologna e anche il calciomercato Milan osserva attentamente per la sessione estiva. Ma quanto percepisce di stipendio il talento olandese.

Pubblicità

Al Bologna, club che ha 8,5 milioni di euro per prenderlo dal Bayern Monaco, l’ingaggio del giocatore è di 900mila euro. La cifra lieviterà sicuramente ma essendo basso dà la possibilità ai club interessati di proporre uno stipendio superiore senza superare il tetto salariale come riportato da calciomercato.com.

Pubblicità

Pubblicità

The post Zirkzee Milan, tutti pazzi per l’attaccante: ma quanto guadagna al Bologna? appeared first on Milan News 24.