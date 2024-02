Zirkzee AC Milan: trattativa in salita, due ostacoli sulla strada dei rossoneri

In cima alla lista degli obiettivi per l’attacco del calciomercato Milan c’è il nome di Zirkzee. Per l’attaccante del Bologna ci sono due ostacoli

Il calciomercato Milan ha messo in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco per la sessione estiva, Zirkzee. L’attaccante del Bologna piace a molti, gli ostacoli per i rossoneri sono principalmente due:

come riportato da Calciomercato.it l’insidia maggiore per il club rossonero, arriva dall’Inghilterra, con Manchester United e soprattutto Arsenal pronte a far saltare il banco. Non è certo da sottovalutare il fatto, poi, che l’entourage dell’olandese abbia ottimi rapporti in Inghilterra.

