Zirkzee AC Milan, spunta il indiscrezione che fa felici i rossoneri: l’attaccante ha una preferenza precisa per il futuro

Zirkzee-Milan, spunta il retroscena sulla volontà dell’attaccante per il futuro: il centravanti vuole rimanere in Italia

Joshua Zirkzee è il grande obiettivo del calciomercato Milan per la prossima estate. Come riferito da Matteo Moretto, un aspetto potrebbe favorire i rossoneri.

L’attaccante del Bologna infatti avrebbe confidato al proprio entourage di avere come preferenza, in caso di trasferimento, la permanenza in Serie A. Il Diavolo può sognare il grande colpo.

The post Zirkzee Milan, spunta il retroscena che fa felici i rossoneri: l’attaccante ha una preferenza precisa per il futuro appeared first on Milan News 24.