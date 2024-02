Zirkzee AC Milan: sarà l’obiettivo dell’estate? Ecco la risposta di Furlani

Zirkzee Milan: sarà l’obiettivo dell’estate? Ecco la risposta di Furlani. Le dichiarazioni dell’ad rossonero

L’ad rossonero Furlani è intervenuto a Milano, presso lo Spazio Maiocchi nel corso dell’evento organizzato per la preview della quarta divisa rossonera e ha analizzato il futuro di Zirkzee, obiettivo del calciomercato rossonero.

SU ZIRKZEE – «Ha fatto bene contro di noi, in questo campionato, ma è un giocatore di un’altra squadra ma è troppo presto per parlarne».

LE DICHIARAZIONI DI FURLANI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUARTO KIT

