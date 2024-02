Zirkzee AC Milan, rossoneri gelati: mossa a sorpresa del Napoli! ULTIMISSIME

Zirkzee Milan, rossoneri gelati: mossa a sorpresa del Napoli! Le ULTIMISSIME sul futuro dell’attaccante del Bologna

Il Milan deve stare molto attento sul fronte Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno della dirigenza rossonera per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Come confermato da Sport Mediaset, il Napoli con il presidente De Laurentiis avrebbe già incontrato il Bologna per cercare di sorpassare proprio il calciomercato Milan. L’attaccante è valutato almeno 50 milioni di euro.

