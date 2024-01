Zirkzee AC Milan obiettivo concreto: Moncada in forte pressing, le novità

Zirkzee Milan obiettivo concreto: Moncada in forte pressing, le novità sull’attaccante di proprietà del Bologna

intervenuto sul proprio profilo Twitter, Nicolò Schira ha fornito preziosi aggiornamenti su Zirkzee, obiettivo tra gli altri anche del calciomercato Milan.

I rossoneri lo stanno monitorando ormai da diversi mesi e pensano a lui come prossimo centravanti in vista della prossima stagione. Moncada è già stato a Bologna a novembre per visionarlo dal vivo.

