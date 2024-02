Zirkzee AC Milan, l’attaccante del Bologna è un predestinato: il dato che consacra l’olandese

Zirkzee Milan, l’attaccante del Bologna è un predestinato: il dato che consacra l’olandese. Le ultime sull’obiettivo rossonero

Come riportato da OptaPaolo su X, Joshua Zirkzee, obiettivo del mercato Milan, è tra i calciatori nati dal 2001 in avanti con più gol su azione segnati nei cinque grandi campionati europei in corso.

L’attaccante del Bologna occupa il terzo posto in questa speciale classifica, insieme a Bukayo Saka, con 8 gol. Davanti all’olandese ci sono Samu Omorodion con 9 reti e Jude Bellingham con 13.

