Zirkzee AC Milan, l’attaccante del Bologna è più di un obiettivo: la posizione del club rossonero

Zirkzee Milan, l’attaccante del Bologna è più di un obiettivo: la posizione del club rossonero e l’idea di Moncada e Furlani. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, per il calciomercato Milan, Zirkzee non é solo un obiettivo ma una vera e propria priorità.

Pubblicità

L’attaccante del Bologna sta incantando tutti e il club rossonero è pronto a fare un sacrificio pur di portarlo in rossonero. L’idea dei rossoneri è quella di sacrificare Colombo per 15 milioni di euro proprio per arrivare all’olandese che il club rossonero pensa che meriti una valutazione da 45/50 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

The post Zirkzee Milan, l’attaccante del Bologna è più di un obiettivo: la posizione del club rossonero appeared first on Milan News 24.