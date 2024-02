Zirkzee AC Milan, in estate sarà assalto totale! Dalle cifre al POSSIBILE piano B: le NOVITÀ

Zirkzee Milan, in estate sarà assalto totale! Dalle cifre al possibile piano B per l’attacco: tutte le NOVITÀ

Il Milan ha deciso: è Joshua Zirkzee l’obiettivo numero uno sul mercato per rinforzare l’attacco in vista dell’estate. I rossoneri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, preparano già l’assalto.

Per strapparlo al Bologna servirà mettere sul piatto almeno una proposta da 40 milioni per cercare di battere la concorrenza. Intanto il club valuta anche possibili piani B, con Sesko sua primissima possibile alternativa. Il Milan, comunque, metterà a segno un grande colpo in estate.

The post Zirkzee Milan, in estate sarà assalto totale! Dalle cifre al possibile piano B: le NOVITÀ appeared first on Milan News 24.