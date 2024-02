Zirkzee AC Milan, il Napoli fa sul serio! Così De Laurentiis vuole anticipare i rossoneri ULTIME

Zirkzee Milan, il Napoli fa sul serio! Così De Laurentiis vuole anticipare i rossoneri. Le ULTIME sul giocatore

Che Zirkzee sia uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan per la prossima sessione estiva non è un segreto. C’è però il Napoli che sembra voler fare sul serio.

Come riportato da Repubblica, De Laurentiis vorrebbe anticipare la concorrenza per l’attaccante olandese: per questo motivo è già avvenuto un incontro con la dirigenza rossoblù per iniziare ad imbastire la trattativa che si infiammerà nei prossimi mesi.

