Zirkzee AC Milan il grande sogno per l’estate: costo e concorrenza, tutte le NOVITÀ

Zirkzee Milan il grande sogno per l’estate: costo e concorrenza, tutte le NOVITÀ sull’attaccante del Bologna

È Joshua Zirkzee il grande obiettivo del Milan in vista della prossima estate. I rossoneri stanno monitorando ormai da diverso tempo la crescita dell’attaccante del Bologna, determinati a provarci concretamente in estate.

Due gli ostacoli principali: oltre a una crescente concorrenza (il Bayern può riacquistarlo per 40 milioni, sulle sue tracce ci sono in particolare anche Manchester United e Arsenal), spaventa molto il prezzo. Il dt Sartori, infatti, prende gli 80 milioni di euro di Hojlund come riferimento per Zirkzee.

