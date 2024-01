Zirkzee AC Milan: il Bayern non è una minaccia, la scelta che spiana la strada ai rossoneri

Tra i grandi obiettivi per l’estate in cima alla lista del calciomercato Milan c’è Zirkzee. In tal senso il Bayern non è una minaccia

Dopo averlo anche ammirato sabato a San Siro il calciomercato Milan è sempre più convinto del colpo Zirkzee. In tal senso il Bayern Monaco potrebbe bruciare la concorrenza e riprenderlo pagando la clausola di 40 milioni. Tuttavia il club baverese ha altre idee.

Come riportato da Calciomercato.com i campioni di Germania sono pronti a sborsare altri 6,5 milioni di euro per Jonah Kusi-Asare.

