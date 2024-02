Zirkzee AC Milan, i rossoneri stravedono per l’attaccante del Bologna. La valutazioni e la concorrenza per l’olandese

Zirkzee Milan, i rossoneri stravedono per l’attaccante del Bologna. La valutazioni e la concorrenza per l’olandese in vista dell’estate

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan per l’attacco in vista della prossima stagione è Zirkzee.

Il club rossonero stravede per l’attaccante del Bologna, ma chi lo vuole dovrà mettere sul tavolo una cifra importante, superiore ai 40 milioni di euro. A oggi sono più indietro Juventus e Napoli, mentre all’estero è soprattutto il Manchester United ad aver chiesto informazioni.

