Zirkzee AC Milan e non solo: i quattro nomi TOP in lista per rinforzare l’attacco in estate

Zirkzee Milan e non solo: i quattro nomi TOP in lista per rinforzare l’attacco nel corso della prossima estate

La prossima estate il Milan si regalare un super colpo in attacco. Sono quattro, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli attaccanti monitorati dai dirigenti rossoneri in questi mesi.

A partire da Zirkzee del Bologna, passando per David del Lille e Guirassy dello Stoccarda. Sullo sfondo resiste anche la forte suggestione che porta a Sesko del Lipsia. Le prossime potrebbero essere settimane decisive.

