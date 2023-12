Zirkzee-AC Milan, arriva la rivelazione sulla clausola: svolta a sorpresa

Zirkzee-Milan, arriva la rivelazione di Marco Di Vaio sulla clausola rescissoria dell’attaccante: vale solo per il Bayern Monaco

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha fatto il punto sul futuro di Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan, rivelando un importante dettaglio sulla clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Tale clausola infatti vale solo per il Bayern Monaco: un ostacolo in più per i rossoneri alla corsa al calciatore.

